«Сборная поселка А» не прошла в полуфинал Высшей Лиги КВН

Северяне не прошли в полуфинал. Фото: kvn.ru

20 мая в Москве состоялся четвертьфинал Высшей Лиги КВН с участием команды из Мурманской области «Сборная поселка А». Помимо северян играли «Без вариантов» (Пермь), «Атомная сборная» (Ленинградская область) и «Пал Палыч» (Хабаровский край).

- Молодцы ребята, колоритно, интересно, смешно! - так оценили северян комментаторы онлайн-трансляции игры на сайте КВН.

Увы, жюри с этим мнением не согласилось - «Сборная поселка А» заняла четвертое место и не прошла в полуфинал. Но ее мы еще раз увидим кроме показа записи четвертьфинала на Первом канале: она выступит на Кубке мэра Москвы.

Напомним: губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Творческое телевизионное объединение „АМИК“» Александр Масляков-младший подписали соглашение о присвоении Мурманской Лиге КВН статуса официальной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru