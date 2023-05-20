В Мурманске отремонтируют более 13 километров сетей теплоснабжения

Работы стартовали в апреле.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году «Мурманэнергосбыт» отремонтирует более 13 километров теплосетей по девяти участкам. Капитальный ремонт уже начался в Октябрьском округе. Работы стартовали в апреле, закончить планируют в этом году.
- Основная наша цель – повышение надежности теплоснабжения потребителей. А это порядка 85 тысяч человек – 31 % от общей численности жителей Мурманска, – подчеркнул Сергей Лупанский, замминистра энергетики и ЖКХ Мурманской области.
Чтобы не оставить горожан без тепла, заранее сделали резервую ветка трубопровода. На проект выделено более 400 млн рублей, после завершения ремонтных работ компания займется благоустройством территорий.
- Учитывая, что отопительный сезон в Мурманске уже закончился, подрядчик сможет без проблем демонтировать сильно износившиеся трубы и установить на их место новые, аналогичного диаметра, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Также ремонтные работы начинает Мурманская ТЭЦ. До начала следующего отопительного сезона приведут в порядок все основное и вспомогательное оборудование, а на улицах Книповича и Ломоносова пройдет капремонт теплосетей.
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