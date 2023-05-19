Жителей Мурманска приглашают на субботник на водоемах

Все участникам субботника выдадут перчатки и мешки для мусора. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске 20 мая пройдет субботник на берегах озер Семеновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового. Жителей города зовут принять в нем участие.

В Первомайском округе уборка стартует в 10.00 на Чистом ручье (в районе дома № 107 на проспекте Кольском), озере Глубоком (в районе разворотного кольца автобусов на ул. Крупской), в зоне отдыха озера Глубокое и на набережной озера Ледового.

В Октябрьском округе субботник пройдет на озере Окуневом, начало в 11.00 (в районе дома № 9а на ул. Полухина, возле остановки напротив Мурманского областного клинического многопрофильного центра).

В Ленинском округе северян ждут к 10.00, чтобы навести порядок на Семеновском озере (береговая зона на ул. Александрова в районе поворота к Центру образования «Лапландия», зона отдыха в районе лодочной станции). В 11.00 уборка начнется возле домика "моржей" и на набережной Кольского залива по Нижне-Ростинскому шоссе в районе здания № 5.

Всем участникам субботника выдадут перчатки и мешки для мусора, сообщает администрация Мурманска.

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