Жители Мурманской области составили рейтинг управляющих компаний

Жители оставили более 600 замечаний и предложений к своим управляющим организациям. Фото: gov-murman.ru/

Жители Мурманской области составили народный рейтинг управляющих компаний. Голосование проводилось на портале Госуслуг: северяне отвечали на вопросы, охватывающие широкий круг обязанностей «управляшек» - от качества уборки до вежливости сотрудников при общении с жильцами.

- Наиболее качественно свою работу выполняли ООО «ЛИГА ЖКХ» (Мурманск), ООО «АМР» (Кандалакша), ООО «УК Колос» (Мурмаши), ООО «Инвест ЖКХ» (Североморск) и ООО «УК «Восточная» (Мурманск), - сообщили в центре управления региона.

Жители оставили более 600 замечаний и предложений к своим управляющим организациям. Их передадут в управляющие компании.

Сводный народный рейтинг УК доступен на портале «Наш Север», он будет регулярно обновляться.

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