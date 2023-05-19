Боялась, что из квартиры не выйдет. Жительница Мурманска пырнула ножом бывшего возлюбленного

Женщину признали виновной по части 2 ст. 111 УК РФ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске вынесли приговор 43-летней северянке, которая ударила бывшего возлюбленного ножом. Мужчина получил тяжкие травмы.
Как сообщает Ленинский районный суд, 1 октября 2022 года северяне вместе выпивали, после чего мурманчанин предложил женщине возобновить отношения. Когда та отказалась, он стал оскорблять подругу и ударил ее кулаком в лицо. Тем не менее, застолье продолжилось.
- Через некоторое время северянка взяла со стола нож и ударила им мужчину в живот, причинив тяжкий вред его здоровью. Затем сама вызвала скорую помощь и полицию. В суде она сообщила, что удар нанесла, так как опасалась, что экс-бойфренд не даст ей выйти из квартиры, - отметили в суде.
Женщину признали виновной по части 2 ст. 111 УК РФ. Ей назначили два года исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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