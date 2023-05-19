В Мурманской области размещены две вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей

Жителям Мурманской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты рекрутингового агентства составили топ-10 вакансий по Мурманской области с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

Так, по данным hh.ru, самая высокооплачиваемая вакансия - на замещение должности заместителя регионального руководителя сервиса (от 210 тысяч рублей на руки). Следом идут заместитель директора по капитальному строительству (от 200 тысяч рублей), судовой врач (от 180 тысяч рублей), инженер AP (от 150 тысяч рублей). В десятку также входят технолог рыбоперерабатывающего производства, стоматолог-хирург, подземный горномонтажник 4-5 разряда, машинист самоходной машины, ведущий инженер ПТО, бизнес-партнер по персоналу дивизона.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь - март 2023 года. Так, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 87499 рублей.

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