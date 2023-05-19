В Мурманской области прошли тренировочные ЕГЭ по трем предметам

Мероприятия прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений порядка проведения экзамена. Фото: vk.com/gia51

В Мурманской области 17 мая прошли тренировочные ЕГЭ по русскому языку, информатике и ИКТ и английскому языку. Для проведения апробации задействовали все пункты проведения экзамена, которые будут работать в основной период.

Всего в репетиционном экзамене принял участие 2651 выпускник. Мероприятия прошли в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений порядка проведения экзамена.

- Экзамен завершил серию репетиционных мероприятий, запланированных Рособрнадзором на этот учебный год. Апробация предусматривала отработку организационных и технологических решений, применяемых при проведении экзаменов с использованием компьютеров. Одновременно тестировалась система видеонаблюдения, - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Выпускники смогли ознакомиться с технологией проведения ЕГЭ, требованиями порядка, почувствовать атмосферу экзамена, проверить свой уровень подготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru