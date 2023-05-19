Пропавшего 10 мая в Алакуртти мужчину нашли мертвым

К сожалению, поиски мужчины закончились трагично. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области почти неделю искали 40-летнего Романа Боровицкого. 10 мая он ушел из дома в Алакуртти и перестал выходить на связь с родными.

На поиски мужчины не раз выходили и близкие, и волонтеры. Последний выезд состоялся 17 мая. После стало известно, что Романа нашли мертвым.

«КП»-Мурманс» обратилась за комментарием в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

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