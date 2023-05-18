Готовность железнодорожного моста через реку Тулому составляет 80%

Строительство моста находится в активной стадии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Железнодорожный мост через реку Тулому, который строится рамках развития Мурманского железнодорожного узла и по которому составы с углем поедут в порт «Лавна», находится в активной фазе строительства.

Процесс оценили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и замминистра транспорта Российской Федерации Василий Десятков.

- Мост через Тулому уже готов на 80%. Также активно идет строительство и других объектов транспортного узла. Сегодня над ними трудятся больше 1800 человек и 130 единиц техники, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

К слову, мост в Мурманской области по сложности строительства оказался сложнее, чем Крымский. Завершить объект планируют до конца 2023 года.

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