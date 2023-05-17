Бывший сотрудник УМВД по Мурманской области получил в виде взяток 1,3 миллиона рублей

Бывшего полицейского приговорили к 9 годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор бывшему сотруднику УМВД, который работал в группе комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения. Его признали виновным в получении взяток за незаконные действия и бездействия.

Во время работы в полиции северянин покрывал предпринимателя, который незаконно продавал алкоголь в Мурманске и Коле.

- С июня 2019 года по январь 2022 года он неоднократно, заблаговременно предупреждал знакомого о планирующихся проверках мест сбыта алкоголя. Тем самым, давал возможность вывезти и скрыть продукцию от изъятия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сумма взятки в месяц составляла от 20 до 50 тысяч рублей. Всего за два с половиной года экс-полицейский получил 1,34 миллиона рублей.

- После очередного требования повысить плату с нового года предприниматель обратился в федеральную службу безопасности с заявлением в отношении полицейского. Под наблюдением сотрудников УФСБ России по Мурманской области предприниматель передал обвиняемому 50 тысяч рублей, после чего последнего задержали, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил северянина к девяти годам исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на срок 9 лет, с лишением специального звания – майор полиции. Также у него конфисковали машину.

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