В Мурманске обновляют библиотеку на улице Чумбарова-Лучинского

Учреждение модернизируется в рамках нацпроекта «Культура». Фото: t.me/morar_51

В Мурманске обновляют филиал № 5 Центральной городской библиотеки, что находится на улице Чумбарова-Лучинского, превращая его в современное интеллектуальное и творческое пространство.

Так, рабочие уже отремонтировали фасад и входную зону, установили пандус и поручни. В помещениях сделано выравнивание и оштукатуривание стен и потолков, ведутся работы по замене пола и электропроводки.

- Открытие обновленной библиотеки запланировано на октябрь. Важным направлением работы станет помощь детям и молодежи с ограниченными возможностями, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Учреждение модернизируется в рамках нацпроекта «Культура».

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