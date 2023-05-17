В Мурманской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Продолжается циркуляция вирусов гриппа, первенство по-прежнему держит грипп В. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Мурманской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщает Управление Роспотребнадзора региона, с 8 по 14 мая в целом по области отмечается снижение темпа регистрации заболеваемости среди всех возрастов, кроме детей до двух лет.

- Среди заболевших больше всего детей (63,9%), чаще болеют ребята возрастом 7-14 лет, - отметили в ведомстве.

Продолжается циркуляция вирусов гриппа, первенство по-прежнему держит грипп В. Из биоматериала заболевших также выявлены вирусы других возбудителей - риновирус, сезонный коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано 1780 случаев гриппа. Из них непривитых против гриппа - 1777 человек.

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