В Печенге начали строить корпус новой начальной школы

Строительство должны завершить к концу 2024 года. Фото: gov-murman.ru/

В Печенге приступили к строительству здания начальной школы. Новый корпус на 250 мест разместится у школы №5 им. М.С. Попова, соединят основное здание с пристройкой с помощью перехода.

- В двухэтажном кирпичном здании общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метров появятся новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также малый спортивный зал, душевые и раздевалки для ребят, – рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на строительной площадке. Идет организация строительного городка, устройство временного ограждения, площадок складирования материалов и конструкций. Рабочие занимаются расчисткой места застройки от зеленых насаждений, демонтируют старые электросети, делают буронабивные сваи.

Строительство должны завершить к концу 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru