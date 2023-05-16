В Мурманске открываются станции велопроката

Модель велосипеда эргономичная и антивандальная. Фото: gov-murman.ru/

С приходом теплой погоды в Мурманске вновь стало возможным арендовать велосипед и кататься в свое удовольствие. Так, после осенне-зимнего перерыва в городе открываются станции велопроката. Всего в новом сезоне будут доступны 10 станций аренды двухколесного транспорта.

- Станции расположены по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 3, ул. Шмидта, 19, ул. Шмидта, 39, пр. Ленина, 47, пр. Ленина, 59, пр. Ленина, 63, пр. Ленина, 67, пр. Ленина, 75, пр. Ленина, 79, пр. Ленина, 82, - сообщили в минграде региона.

Модель велосипеда эргономичная и антивандальная. С инструкцией по аренде можно ознакомиться на стойках.

Напомним: с 29 апреля в Мурманске открылся сезон проката самокатов.

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