Мурманск обновил 60-летний рекорд по теплу

В Мурманскую область пришла рекордная жара. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

15 мая 2023 года в Мурманске был обновлен температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до +22,4, что оказалось выше показателя от 1963 года (+21.8).

- До такой температуры в первой половине мая мы добирались лишь однажды: 8 мая 1934 года было столько же. 16 мая суточный рекорд тепла с большой долей вероятности также будет обновлен, для 16 мая он слабее: +20,3 в 1977 году, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: из-за не характерной для середины мая жары Мурманск вошел в число мест с экстремальной погодой.

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