Военная пенсионерка из Мурманской области 10 лет незаконно получала северную пенсию

Всего с 2013 по 2023 год северянка таким образом обогатилась на 1 025 467 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области рассмотрели дело по иску военного прокурора Алакурттинского гарнизона. Он хотел взыскать деньги с военной пенсионерки, которая 10 лет незаконно получала пенсию с северными надбавками.

- Женщина является получателем пенсии за выслугу лет с учетом районного коэффициента с 2007 года. В 2013 году она переехала в Ленинградскую область, но продолжала представлять документы о наличии временной регистрации в Заполярье и подавать заявления о продлении выплаты пенсии с учетом районного коэффициента, - сообщает Кандалакшский районный суд.

Всего с 2013 по 2023 год северянка таким образом обогатилась на 1 025 467 рублей. В ходе судебного разбирательства она возместила причиненный государству ущерб, после чего военный прокурор отказался от иска, производство по делу прекращено.

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