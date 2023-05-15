За выходные мошенники похитили у 12 жителей Мурманской области 6,7 миллиона рублей

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие выходные 12 жителей Мурманской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Общий ущерб от действий аферистов составил 6,7 миллиона рублей.

Так, 46-летняя мурманчанка отдала мошенникам 3,288 миллиона рублей. Звонивший мужчина предложил перевести деньги под предлогом инвестирования, что северянка и сделала.

Также на уловки мошенников попалась 83-летняя пенсионерка. Под предлогом декларирования вклада она передала злоумышленникам 755 тысяч рублей.

- Кроме того, с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель Оленегорского района, которому поступил звонок от «представителя финансовой организации». Мужчина перевел 600 тысяч рублей для сохранения сбережений. Еще одной жертвой мошенников стала жительница Североморска, которой позвонил «представитель силового ведомства», сообщивший о попытке хищения ее денег. Для предотвращения «кражи» звонивший предложил женщине установить на телефон специальное программное обеспечение, с помощью которого мошенники оставили северянку без сбережений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули еще пять северян, похитив у них около 1,5 миллиона рублей. Еще трое жителей Заполярья остались без 120 тысяч рублей при покупке товаров на фейковых интернет-площадках маркетплейсов.

Правоохранителям все северяне сообщили, что знали о подобных видах дистанционных мошенничеств. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

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