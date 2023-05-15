Посещение ООПТ в Мурманской области станет платным. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 1 июня посещение природных парков и заказников в Мурманской области станет платным, если будет принято соответствующее постановление регионального правительства. При этом плату будут брать только с приезжающих.

- Жители Мурманской области смогут посещать ООПТ бесплатно при наличии подтверждающего документа. Получить разрешение на посещение, оплатить проход можно на региональном турпортале. Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры ООПТ. Предусмотрена возможность отмены регистрации и возврата платежа до наступления даты посещения, - сообщает оперштаб Мурманской области.

Ознакомиться с перечнем территорий, за вход на которые надо будет платить, и список льготных категорий, можно на сайте минприроды. Попытка туристов попасть в природный парк или заказник без оплаты обернется для них штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.

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