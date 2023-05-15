В Мурманске пьяный водитель автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП

Поездка закончилась в районе одного из домов на Кольском проспекте. Фото: скрин видео /vk.com/51ugibdd

Водитель автомойки накатался на угнанной машине на уголовную статью. На чужом авто мужчина попал в ДТП.

Очевидцы сообщили в полицию, что в Первомайском округе Мурманска столкнулись Hyundai и Renault, а виновник пытается скрыться с места происшествия.

- По адресу оперативно прибыли наряды ППС и ДПС. У 43-летнего водителя при себе не было документов - ни на машину, ни паспорта. Мужчина был освидетельствован на состояние опьянения, алкотектор показал наличие 0,7 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Выяснилось, что горе-автомобилист работает на одной из автомоек города мойщиком машин. На чужом автомобиле он хотел проехать до магазина. Поездка закончилась в районе одного из домов на Кольском проспекте. На Hyundai мужчина столкнулся с другой иномаркой, после чего въехал в стену многоэтажки.

В отношении ранее неоднократно судимого северянина составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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