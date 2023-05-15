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НовостиОбщество15 мая 2023 6:40

Второй этап проекта «Работа рядом» в Мурманской области пройдет с мая по декабрь 2023 года

Финансирование проекта составит 150 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Участники «Работы рядом» смогут получать порядка 37 тысяч рублей за полный месяц.

Участники «Работы рядом» смогут получать порядка 37 тысяч рублей за полный месяц.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области начинается второй этап проекта «Работа рядом», по которому рабочие места могут получить, в частности, студенты и безработные, а также старшеклассники.

- Второй этап пройдет с мая по декабрь 2023 года, финансирование составит более 150 миллионов рублей. Преимущество в трудоустройстве будет у детей участников спецоперации, детей-сирот и ряда других льготных категорий, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники «Работы рядом» смогут получать порядка 37 тысяч рублей за полный месяц, студенты - около 32 тысяч рублей, несовершеннолетние - от 20 до 30 тысяч рублей. Северяне будут заниматься озеленением, уборкой, благоустройством, косметическим ремонтом помещений и т.д.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-марта 2023 года. Так, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 87499 рублей.

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