Второй этап проекта «Работа рядом» в Мурманской области пройдет с мая по декабрь 2023 года

Участники «Работы рядом» смогут получать порядка 37 тысяч рублей за полный месяц. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области начинается второй этап проекта «Работа рядом», по которому рабочие места могут получить, в частности, студенты и безработные, а также старшеклассники.

- Второй этап пройдет с мая по декабрь 2023 года, финансирование составит более 150 миллионов рублей. Преимущество в трудоустройстве будет у детей участников спецоперации, детей-сирот и ряда других льготных категорий, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники «Работы рядом» смогут получать порядка 37 тысяч рублей за полный месяц, студенты - около 32 тысяч рублей, несовершеннолетние - от 20 до 30 тысяч рублей. Северяне будут заниматься озеленением, уборкой, благоустройством, косметическим ремонтом помещений и т.д.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-марта 2023 года. Так, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 87499 рублей.

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