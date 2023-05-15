Ключевым событием «Последнего звонка» в Мурманске станет Фестиваль молодежных субкультур

«Последний звонок» в Мурманске пройдет 23 мая. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

23 мая в Долине Уюта проведут Фестиваль молодежных субкультур. Он станет ключевым событием «Последнего звонка» в Мурманске.

- Одной из самых важных на фестивале станет профориентационная площадка «Куда пойти учиться?». Выпускники смогут пообщаться со специалистами Центра опережающей профессиональной подготовки, колледжей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что с нового учебного года будет усилена работа по профориентации.

Напомним: в 2023 году проходить государственную итоговую аттестацию в Мурманской области будут более 10 тысяч человек.

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