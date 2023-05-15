В Мурманской области 10 тысяч человек будут сдавать выпускные экзамены

Государственные экзамены будут сдавать ученики девятых и одиннадцатых классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области до государственной итоговой аттестации для школьников, студентов колледжей, выпускников прошлых лет осталось чуть более недели. В 2023 году проходить ее будут более 10 тысяч человек.

- Экзамены для учащихся девятых классов начнутся 24 мая, одиннадцатых классов - 26 мая, основной период завершится 1 июля. Открыты 88 пунктов, подготовлены 5 тысяч специалистов, 630 наблюдателей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также для выпускников пройдет «Последний звонок», ключевым событием которого станет Фестиваль молодежных субкультур. Он состоится 23 мая в Долине Уюта.

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