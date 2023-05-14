Новая знакомая украла у жителя Мурманска телефон и попыталась скрыться на поезде

С северянки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
45-летний мурманчанин остался без телефона за 16 тысяч рублей после знакомства в Интернете. Мужчина пригласил даму в кафе на улице Полевой, где и произошла кража.
- Во время застолья северянин удалился на танцпол, а позже, вернувшись к столику, он не обнаружил спутницу на месте, а также заметил пропажу своего сотового, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Как выяснили полицейские, сразу после совершения кражи злоумышленница купила билет на поезд в Москву. Ее задержали на станции в Апатитах.
У 32-летней ранее несудимой мурманчанки забрали украденный телефон и вернули владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. С северянки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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