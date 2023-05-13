Нашел случайно на улице. В Апатитах поймали мужчину с пятью свертками наркотиков

В отношении раннее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах возле дома на улице Космонавтов полицейские поймали 31-летнего местного жителя, который хранил наркотики.

- При личном досмотре в кармане джинсов мужчины и его сумке стражи порядка обнаружили пять свертков изоленты с порошкообразным бежевым веществом. Северянин рассказал, что свертки случайно нашел на улице. Изъятое направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Результаты исследования показали, что апатитчанин хранил при себе наркотик синтетического происхождения весом более одного грамма, что является крупным размером.

В отношении раннее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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