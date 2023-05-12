Огромные ожоги тела, отек мозга и смерть. В Мурманске вынесли приговор мужчине, облившему кипятком знакомую

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманске вынесли приговор 32-летнему уроженцу Архангельской области, который облил знакомую кипятком, после чего та умерла. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

- Вечером 6 ноября 2022 года, будучи в квартире потерпевшей на улице Александрова, пьяный северянин схватил чайник с кипящей водой и вылил из него воду на женщину, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Мурманчанка получила термические ожоги туловища, рук и ног II и III степени общей площадью 55-60%, которые осложнились развитием ожогового шока, ожоговой болезни, отека головного мозга и легких, очаговой гнойной пневмонией, гнойным менингитом, повлекшими ее смерть.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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