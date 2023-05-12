Татьяна Русскова возглавит Торгово-промышленную палату Мурманской области

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. Фото: правительство Мурманской обласи

Региональное отделение Торгово-промышленной палаты в Мурманской области возглавит министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

- Направления работы в значительной степени пересекаются с тем, что курирует региональное министерство развития Арктики. Создание благоприятных условий для реализации частной инициативы и оказание помощи предпринимателям, в том числе, в установлении деловых связей с иностранными партнерами, - сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: президент РФ отметил благодарностью министра юстиции Мурманской области Ксению Зинатуллину. Документ ей вручил губернатор Андрей Чибис.

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