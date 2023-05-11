Жителям Мурманской области рассказали, как избежать заражения половыми инфекциями

Заразиться ИППП может любой человек, вступающий в половые контакты без средств защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 по 14 мая 2023 года Минздравом России объявлена Неделя профилактики инфекций, передаваемых половым путем.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) - это заболевания, которые передаются от одного человека к другому преимущественно во время сексуальных контактов. Наиболее распространенные болезни - сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, микоплазмоз, уреаплазмоз, гарднереллез, урогенитальный кандидоз.

В 2022 году в Мурманской области зарегистрировано 6038 случаев ИППП, из них: 70 случаев сифилиса, 27 – гонореи, 231 - хламидиоза.

Заразиться ИППП может любой человек, вступающий в половые контакты без средств защиты (презерватив). Чем чаще человек меняет партнеров, тем больше он рискует заразиться сам и заразить других.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала, чем опасны ИППП.

- ИППП могут протекать бессимптомно, т.е. в скрытой форме. Инкубационный период таких заболеваний может длиться до месяца. Если вовремя не обратиться к врачу-дерматовенерологу на обследование, то могут возникнуть серьезные осложнения: воспалительные заболевания органов малого таза, приводящие к бесплодию, импотенции, поражению внутренних органов, - отметила специалист. - Ряд инфекций, передаваемых половым путем, могут провоцировать развитие злокачественных опухолей различных органов у зараженного человека.

Специалист дала советы, как избежать заражения ИППП: обязательно пользоваться презервативами при любом половом контакте, иметь сексуальные отношения с одним партнером и не изменять друг другу, избегать случайных половых связей, соблюдать правила личной гигиены, так как при их нарушении некоторыми ИППП можно заразиться и в быту, не употреблять никаких психоактивных веществ, не злоупотреблять алкоголем, не вступать в половую связь со своим партнером, больным ИППП, до полного окончания им курса лечения.

Что вы должны делать, если заразились ИППП:

1. Если возникло подозрение, что вы заражены ИППП, не занимайтесь самолечением и как можно скорее обратитесь к врачу-дерматовенерологу.

2. После установки диагноза выполняйте все предписания врача и пройдите полный курс лечения, даже если симптомы исчезли. Если вы не долечитесь, симптомы могут повториться.

3. Исключите половые контакты до тех пор, пока не проведете полный курс лечения. Иначе вы можете снова передать ИППП своему партнеру и затем повторно заразиться от него.

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