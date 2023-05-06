С судна в Баренцевом море в сложнейших метеоусловиях спасли моряка

Команде авиаотряда пришлось работать в сложных условиях. Фото: vk.com/avianao

4 мая в Баренцевом море санавиация эвакуировали моряка с корабля «Шпицберген». Операция проходила в сложных метеоусловиях - сильной качки. Еще одна сложность была в том, что спасателями мешали антенны и другая техника.

- Палуба ходила вверх-вниз на три метра. Пилоты выполнили ювелирную работу с четким висением, точно десантировали спасателя на судно. Спасатели оперативно (в пределах 10 минут) провели все этапы эвакуации. Медики санавиации тут же приступили к оказанию помощи, - рассказали в Нарьян-Марском авиаотряде.

Напомним: в Кандалакшском заливе застрявшего на льдине рыбака спасали с помощью аэробота. К спасательной операции помимо сотрудников МЧС привлекались инспектора Кандалакшского заповедника.

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