Ученый рассказал, где в Мурманской области можно добывать золото

Золота добывается в Заполярье мало - менее 0,1 тонны в год как попутный компонент только из медно-никелевых руд Печенгской группы месторождений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца года в России могут принять закон, разрешающий физлицам добывать золото. О том, где в Мурманской области находятся перспективные участки по золотодобыче, рассказал ведущий научный сотрудник Геологического института КНЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Аркадий Калинин.

- К таким участкам относятся район Вороньих тундр (пояс Колмозеро-Воронья), район реки Большая Варзуга, Куолаярвинская структура, а также Южная Печенга, - поделился ученый с РБК.

Однако золота добывается в Заполярье мало - менее 0,1 тонны в год как попутный компонент только из медно-никелевых руд Печенгской группы месторождений. Также запасы золота как попутного компонента зарегистрированы в месторождениях металлов платиновой группы в Федорово-Панском массиве. Суммарные запасы в месторождениях региона около 30 тонн.

Так как россыпных месторождений в регионе нет, а добыча золота из коренных месторождений в законе о частной добыче золота не рассматривается, эксперт считает, что решать какие-либо проблемы Мурманской области закон не может.

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