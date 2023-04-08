В Мурманске открылся пункт приема вторсырья за вознаграждение

Сотрудники примут ПЭТ, ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы, гофрированный картон. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске заработал первый в регионе экопункт «Вторматик», куда северяне могут сдавать вторсырье для переработки и получать за это денежное вознаграждение. Пункт открыли на Кольском проспекте, 51.

Сотрудники примут ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, гофрированный картон. В дальнейшем среди «оплачиваемого» вторсырья появятся текстиль и книги без переплета, сообщает минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

С полным перечнем принимаемых фракций и расценками можно ознакомиться на сайте экопункта.

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