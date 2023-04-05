Федор Конюхов планирует долететь от Мурманской области до Чукотки на воздушном шаре

На достигнутом Конюхов не хочет останавливается, и планирует на аэростате преодолеть путь от Мурманской области до Чукотки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В марте Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло вписали свои имена в историю новым мировым рекордом: на воздушном шаре они преодолели самое большое расстояние без посадки. От Кировска до поселка Хатанга в Красноярском крае они преодолели 2368 километров. Специально для этого был построен самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар.

На достигнутом Конюхов не хочет останавливается, и планирует на аэростате преодолеть путь от Мурманской области до Чукотки.

- Наша страна очень великая во всем, и в протяженности. Сейчас мы побили рекорд на 250 километров. Соответственно, американцы уже планируют вылететь, может быть, не в этом году. И наш рекорд, я думаю, что они побьют. Мы хотим пролететь 5 тысяч километров, чтобы не дать им, - цитирует Федора Конюхова ТАСС по итогам пресс-конференции.

Также экспедиция Конюхова и Меняйло стала самой продолжительной за Полярным кругом – тепловой аэростат шел в коридоре 67–72 градусов северной широты. Помимо этого, впервые в истории пилоты прошли на тепловом шаре с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах – Баренцевым и Карским морями.

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