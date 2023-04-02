27-летняя жительница Мурманской области перевела лжеброкерам 4,5 миллиона рублей

Северянка думала, что зарабатывает за счет криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

27-летняя жительница Ковдорского района стала жертвой мошенников, которым отдала сумму, которой бы хватило на покупку двух- или трехкомнатной квартиры.

В декабре 2022 года северянке под видом сотрудника консалтинговой компании позвонил незнакомец и предложил ей удаленную работу на финансовой бирже. Женщине надо было якобы инвестировать в покупку криптовалюты.

- Мужчина пояснил, что в свою очередь фирма будет перепродавать криптовалюту за рубеж по большей стоимости, а разницу северянка будет получать в качестве заработка. Та согласилась, но так как достаточной суммы для покупки криптовалюты у нее не было, она оформила несколько кредитов на себя и на мужа, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За два месяца жертва мошенников перевела им 4,5 миллиона рублей. И только когда злоумышленники перестали выходить на связь, и женщина осталась без денег, она обратилась в полицию. Оказалось, что северянка знала о таких схемах обмана, но считала, что с ней это не случится.

В УМВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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