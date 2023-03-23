В Мурманске поймали водителя маршрутки с поддельными правами

Водитель попал и под уголовное дело - по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске сотрудники ДПС задержали 36-летнего водителя маршрутки, который возил пассажиров, имея при себе поддельное водительское удостоверение. Нарушителя поймали у остановки «Семеновское озеро».

При проверке водителя по базам данных оказалось, что в феврале этого года его лишили водительских прав на 12 месяцев. В отношении мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и выписали штраф в 30 тысяч рублей. А сомнительный документ был направлен на исследование.

- Проведенная экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение не соответствует описанию полиграфического оформления и специальной защите бланков водительских удостоверений, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Таким образом, водитель попал и под уголовное дело - по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru