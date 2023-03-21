Снятый в Мурманской области сериал покажут на «Россия 1» в самое рейтинговое время

Летом прошлого года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс». Фото: NORDFILM

Летом прошлого года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс», и уже на следующей неделе сериал покажут в эфире телеканала «Россия 1» в самое рейтинговое время. Премьера состоится 27 марта в 21.20.

К слову, в фильме приняли участие и сами северяне. Они сыграли как в массовке, так и были на ролях второго плана. Съемки на Кольском полуострове проходили летом, поэтому солнце внесло свои коррективы в процесс.

- Авторам сериала приходилось идти на уловки, чтобы показать разницу между дневными и ночными сценами. А в тех эпизодах, которые доснимались в Москве, высвечивать съемочную площадку таким образом, чтобы создавалось впечатление, что за окном – белая ночь, - пишут в группе «Нордфильм» (12+).

Фильм расскажет историю девушки - Алены Бельковой. У нее есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра, мачеха, ставшая девушке искренне любящей ее «второй мамой», и жених Егор – талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье неожиданно полностью меняет привычный уклад ее жизни.

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