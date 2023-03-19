На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области развернуло грузовик

Фуру развернуло поперек федеральной трассы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером 18 марта на федеральной трассе «Кола» в Мончегорском районе пришлось полностью остановить движение.

- Примерно в 22.00 на 1250 километров, почти за 10 километров от Апатиты водитель большегруза не справился с управлением. В результате чего машину развернуло на дороге. Никто не пострадал, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Причиной ДТП могла стать плохая погода. Движение быстро восстановили.

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