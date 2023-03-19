19 марта Андрей Чибис отмечает день рождения.

19 марта свой день рождения отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ему исполнилось 44 года.

Андрей Владимирович родился в Чебоксарах, там же закончил филиал Московского университета потребительской кооперации и во время учебы встретил свою любовь - Евгению Чибис. Сейчас у пары двое детей - дочь Лиза и сын Вова.

Перед назначением в Мурманскую область работал в Минстрое РФ. Врио главы Заполярья был назначен 21 марта 2019 года, всего через пару дней после своего 40-летия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный педиатр-иммунолог минздрава Московской области провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске. Андрей Продеус также проконсультировал заполярных врачей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru