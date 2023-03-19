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НовостиОбщество19 марта 2023 5:27

Андрей Чибис отмечает день рождения

19 марта ему исполнилось 44 года
Ника СВЕТЛОВА
19 марта Андрей Чибис отмечает день рождения.

19 марта Андрей Чибис отмечает день рождения.

19 марта свой день рождения отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ему исполнилось 44 года.

Андрей Владимирович родился в Чебоксарах, там же закончил филиал Московского университета потребительской кооперации и во время учебы встретил свою любовь - Евгению Чибис. Сейчас у пары двое детей - дочь Лиза и сын Вова.

Перед назначением в Мурманскую область работал в Минстрое РФ. Врио главы Заполярья был назначен 21 марта 2019 года, всего через пару дней после своего 40-летия.

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