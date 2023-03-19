В Кандалакшском районе спасли двух застрявших на снегоходах человек

На поиски пропавших выехали пять спасателей. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 18 марта спасатели отправились на поиск двух человек.

- В 22.50 поступила информация, что они выехали на двух снегоходах на прогулку по лесополосе и застряли, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На поиски отправились пять спасателей из Кандалакшского подразделения и Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. В тот же день пропавших нашли, помощь врачей им не понадобилась.

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