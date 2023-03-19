Жители Кандалакши создали петицию в защиту скалы Барыня

Жители Кандалакши выступили за сохранение скалы Барыня. Фото: правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов
В сети появилась петиция «Сбор подписей в защиту Барыни!», в которой жители Кандалакшского района Мурманской области требуют защитить скалу Барыня и создать памятник природы «Кандалакшский берег».
- Против гостиницы на скале Барыня и выделения земельных участков под частные строения на территории памятника природы. За сохранение природы беломорского побережья и свободное посещение Барыни, губы Питкуль, каменного лабиринта, Рай-наволока, - говорится в виртуальном документе.
Он имеет сразу несколько адресатов, в том числе губернатору и минприроды. Северяне также выступают за то, чтобы перенести в другое место дубль-дом, установленный на смотровой площадке Глядень.
За три дня петицию подписало более 500 человек.
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