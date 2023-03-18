32 кролика, 4 козы и 3 собаки. Житель Кандалакши сжег животных, решив отомстить знакомым

В пожаре погибли 32 кролика. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли сразу по двум уголовным статьям: за поджог и умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также за жестокое обращение с животными.

В день, когда все случилось, мужчина был пьян и решил отомстить двум знакомым, на которых затаил обиду. Поэтому он пошел на их подсобное хозяйство.

- Зная, что в одном деревянном строении содержатся 32 кролика и 3 собаки, а в другом - 4 козы, мужчина поджег остатки сена и сухую траву. Строения и находящееся в них животные, а также имущество были уничтожены огнем, собственникам имущества причинен значительный ущерб, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

Северянина приговорили к принудительных работ сроком на пять лет с удержанием 5% заработной платы в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

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