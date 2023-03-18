В Мурманске из горящего дома спасли человека и восьмерых эвакуировали

На ликвидацию пожара на улице Бабикова в Мурманске ушел час. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 17 марта на улице Бабикова,7 в Мурманске начался пожар в трехкомнатной квартире. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 23.11.

- Сгорели мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Из горящей квартиры спасен один пострадавший, восемь человек эвакуированы с выше расположенного этажа, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Спустя почти час пожар ликвидировали.

В Мурманске прошли командно-штабные учения МЧС по борьбе с лесными пожарами и паводками. По легенде, природный пожар возник около ж/д станции Лопарская, из-за чего огонь мог распространиться на населенный пункт.

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