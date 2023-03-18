Автоподъезд к Североморску будут перекрывать 20, 22 и 23 марта

На автоподъезде к Североморску продолжаются взрывные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей Мурманской области и гостей региона предупреждают об очередном перекрытии автоподъезда к Североморску.

Из-за взрывных работ участок будут перекрывать 20, 22 и 23 марта с 10.00 до 12.00, но не более чем на 30 минут.

- Объезд участка предусмотрен по территории Мурманска, - предупредили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: дорога в Мурманск вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий. Трасса «Кола» проходит через карельские хвойные леса с огромными валунами и отвесными скалами.

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