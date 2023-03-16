Дорога в Мурманск вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий

Красивые виды открываются с Хибин, и чтобы добраться до гор, следует свернуть с основного маршрута в районе озера Имандра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Трасса «Кола», проходящая через Республику Карелия из Санкт-Петербурга в Мурманск, вошла в число самых живописных маршрутов для автопутешествий по России. Об этом на днях рассказало издание lenta.ru, проанализировав данные сервиса по бронированию отелей МТС Travel, входящего в экосистему МТС.

Подборку самых красивых и интересных маршрутов возглавила трасса «Кола», проходящая через карельские хвойные леса с огромными валунами и отвесными скалами. Автопутешествие по этой дороге из Санкт-Петербурга до Мурманска займет около трех дней с остановками в отелях Петрозаводска, Кандалакши и Мурманска. Средняя стоимость номера в отелях этой весной, по данным МТС Travel, составит от 3,3 тысячи рублей.

Красивые виды открываются с Хибин, и чтобы добраться до гор, следует свернуть с основного маршрута в районе озера Имандра. Проехав дальше Мурманска, можно увидеть еще одну живописную локацию — Териберский мыс и Баренцево море.

В южной части России отметили дорогу из Волгограда в Калмыкию в летнее время, когда по пути можно любоваться цветущей степью. В республике много буддистских храмов — например, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы, старый хурул Сякюсн-сюме. Средняя стоимость номера в отелях Элисты этой весной составит 3900 рублей.

В число красивейших маршрутов России вошел и Чуйский тракт, который тянется из Новосибирска до границы с Монголией. В пути можно полюбоваться горными хребтами, озерами, речными долинами и водопадами. Специалисты советуют закладывать на поездку 6-7 дней, чтобы отдохнуть на многочисленных туристических базах и провести время на конных прогулках или сплавах по горным рекам. Например, остановка на курорте Манжерок обойдется от 9,6 тысячи рублей, в Бийске — от 3 тысяч рублей.

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