Родителям погибшего в ходе СВО жителя Кировска вручили Орден мужества

Посмертную награду вручили родным Сергея. Фото: администрация Кировска

В Кировске родителям погибшего в зоне спецоперации Алексея Середина вручили Орден мужества. К родным героя обратилось руководство города.

- Алексей Середин работал на Расвумчоррском руднике. Призван на военную службу в сентябре прошлого года. Пулеметчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота, - сообщили в администрации города.

Сергея Середина призвали в сентябре 2022 года. Фото: администрация Кировска

Губернатор Мурманской области сообщил о гибели двух северян в зоне спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru