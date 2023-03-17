Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 марта 2023 16:17

Родителям погибшего в ходе СВО жителя Кировска вручили Орден мужества

Алексей Середин работал на Расвумчоррском руднике
Есения ДОБРОНРАВОВА
Посмертную награду вручили родным Сергея. Фото: администрация Кировска

Посмертную награду вручили родным Сергея. Фото: администрация Кировска

В Кировске родителям погибшего в зоне спецоперации Алексея Середина вручили Орден мужества. К родным героя обратилось руководство города.

- Алексей Середин работал на Расвумчоррском руднике. Призван на военную службу в сентябре прошлого года. Пулеметчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота, - сообщили в администрации города.

Сергея Середина призвали в сентябре 2022 года. Фото: администрация Кировска

Сергея Середина призвали в сентябре 2022 года. Фото: администрация Кировска

Губернатор Мурманской области сообщил о гибели двух северян в зоне спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru