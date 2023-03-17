В Никеле мужчина в открытую украл у семейной пары отложенные на отпуск деньги

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, северянину грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Никеле мужчина дерзко ограбил семейную пару: забрал деньги прямо на глазах северян.

Как выяснили полицейские, к пострадавшим пришел в гости знакомый. Гражданский супруг рассказал, что вместе с сожительницей они собираются поехать в отпуск, так как накопили достаточно денег. В подтверждение своих слов мужчина показал гостю пакет с наличными, а затем убрал его в карман кофты, которую повесил на рядом стоящий стул.

- Мужчина отлучился по делам, а хозяйка предложила гостю угощение, за которым ушла в соседнюю комнату. Вернувшись обратно, она увидела, как знакомый вынимает из кофты мужа пакет с деньгами, на что она попросила его вернуть наличные на место. Поняв, что его застигли на месте преступления, злоумышленник оттолкнул хозяйку квартиры и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

41-летнего жителя Никеля задержали. Тот уточнил, что похищенную сумму потратил на собственные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, северянину грозит до 7 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru