В Мурманской области из-за паводка для большегрузов введут ограничения

Для фур в Мурманской области вводят ограничения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области в преддверии паводка вводят ограничения для большегрузов. Действовать они будут с 30 апреля по 29 мая для машин с массой на любую ось более 6 тонн.
- Вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения региона, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Для этого будут установлены дорожные знаки.
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