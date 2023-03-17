В Мурманской области из-за паводка для большегрузов введут ограничения

Для фур в Мурманской области вводят ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области в преддверии паводка вводят ограничения для большегрузов. Действовать они будут с 30 апреля по 29 мая для машин с массой на любую ось более 6 тонн.

- Вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения региона, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Для этого будут установлены дорожные знаки.

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