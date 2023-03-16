Прошло 125 лет со дня рождения генерала Александра Журбы

Исполнилось 125 лет со дня рождения защитника Советского Заполярья, генерала Александра Журбы. Фото: Совет депутатов города Мурманска

Исполнилось 125 лет со дня рождения защитника Советского Заполярья, генерала Александра Журбы. В честь него носит имя одна из мурманских улиц.

Александр Афанасьевич в 1919 году добровольно пошел в Красную Армию сражаться с белогвардейцами. После в его жизни было множество назначений и переездов.

В 1939 полковник Журба назначается командиром 14-й стрелковой дивизии, а уже в мае 1940 года ему присвоили звание генерал-майора. Штаб дивизии стоял в Мурманске, и Александр Афанасьевич был избран депутатом Мурманского горсовета.

- Подчиненные отзывались о генерал-майоре как об очень энергичном, требовательном командире, много внимания уделявшем тактической выучке бойцов и командиров, воспитанию у них высоких боевых качеств, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

29 июня 1941 года 95-й стрелковый полк подвергся обстрелу и атаке фашистских бомбардировщиков. Александр Афанасьевич сам отправился на левый фланг, чтобы на месте разобраться в обстановке и отразить атаку противника. В первые дни войны в ожесточенном бою на реке Титовке Александр Журба погиб, защищая Заполярье.

На доме, в котором с 1940 по 1941 год жил генерал-майор, установлена мемориальная доска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru