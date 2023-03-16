В Мурманске пройдет фестиваль «Крымская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией

Театрализованный митинг-концерт «Крымская весна» начнется в 14.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска 18 марта состоится фестиваль «Крымская весна», который приурочен ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. О программе мероприятий сообщили в администрации города.

Так, на улице Ленинградской с 12.00 до 14.00 будет работать сценическая площадка, организованная Северным флотом. С 13.00 пройдут спортивные мероприятия «Родной двор, родной город».

В сквере на улице Ленинградской будут работать различные тематические площадки. Северян ждут соревнования по запуску на дальность бумажных самолетов, викторина «Крым в русской литературе», запуск мыльных пузырей, раздача лент и воздушных шаров, оригинальные спортивные состязания, такие как метание валенка и бой на мягких палках.

Театрализованный митинг-концерт «Крымская весна» начнется в 14.00.

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