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НовостиОбщество6 марта 2023 13:43

В Мурманской области организации могут подать документы для прохождения экспертизы через «Госуслуги»

За предоставление такой услуги берется плата
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За предоставление такой услуги берется плата.

За предоставление такой услуги берется плата.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области у организаций появилась возможность подать документы для прохождения экспертизы через «Госуслуги». Там предоставляется услуга «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Положительное заключение госэкспертизы необходимо для получения разрешения на строительство. Для этого проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий должны обязательно пройти государственную или негосударственную экспертизу, - сообщили в правительстве Мурманской области.

За предоставление такой услуги берется плата. Подать заявление в электронном виде можно по ссылке.

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