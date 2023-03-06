В Мурманской области организации могут подать документы для прохождения экспертизы через «Госуслуги»

За предоставление такой услуги берется плата. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области у организаций появилась возможность подать документы для прохождения экспертизы через «Госуслуги». Там предоставляется услуга «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Положительное заключение госэкспертизы необходимо для получения разрешения на строительство. Для этого проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий должны обязательно пройти государственную или негосударственную экспертизу, - сообщили в правительстве Мурманской области.

За предоставление такой услуги берется плата. Подать заявление в электронном виде можно по ссылке.

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