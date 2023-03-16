Федор Конюхов совершит из Кировска трансконтинентальный перелет на воздушном шаре

Путь участников полета пройдет через Череповец в сторону Саратовской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце марта - начале апреля из Кировска будет дан старт уникальному путешествию, специально для которого построили самый большой за историю отечественного воздухоплавания воздушный шар. На нем Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло планируют совершить трансконтинентальный перелет.

Во время него они могут побить сразу два мировых рекорда: по дальности перелета (сейчас он составляет 2 360 километров) и длительности (55 часов).

- Федор Конюхов и Иван Меняйло планируют продержаться в воздухе без посадки на протяжении более 60 часов, преодолев расстояние до 2 500 километров. Полет запланирован на высоте до 5 километров со средней скоростью в 40-50 км/ч, - говорится на официальном сайте Конюхова.

Путь участников полета пройдет через Череповец в сторону Саратовской области.

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