В Мурманске из-за "КамАЗа" произошел обрыв проводов троллейбусной линии

После восстановления движения ДТП будет оформлено сотрудниками Госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Лобова, 1 произошел обрыв электропроводов троллейбусной линии. Водитель "КамАЗа", двигаясь со стороны проспекта Героев-североморцев в сторону улицы Хлобыстова, не опустил кузов автомобиля, из-за чего задел провода.

- В данном происшествии никто не пострадал, троллейбусная линия обесточена, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте происшествия дорожное движение регулируют сотрудники ДПС. После восстановления движения ДТП будет оформлено сотрудниками Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru